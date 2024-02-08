بطولة صبا مبارك.. موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة وأبرز أحداثه

حقق مسلسل بين السطور للنجمين صبا مبارك وأحمد فهمي حالة نجاح جماهيري كبيرة، حيث يتناول العمل مشكلات مهمة في المجتمع، وهو ما جعل الكثيرين يبحثون عن موعد الحلقة الجديدة والتي ستكون الـ10 من حلقاته.

موعد عرض مسلسل بين السطور

وينتظر الجمهور مشاهدة الحلقة الجديدة من العمل والتي ستكون الـ10 حيث ستعرض مساء اليوم الخميس في الثامنة مساءً، تعرض حلقات مسلسل بين السطور يوميا من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور، لـ صبا مبارك، عبر قناة ON دراما في العاشرة مساءً ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً.

قصة مسلسل بين السطور

وينتمى مسلسل بين السطور، لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والغموض ويتكون المسلسل من 30 حلقة ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناة ON، كما يتم إعادة عرض حلقاته بشكل مجمع يوميًا في الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مسلسل بين السطور، مقتبس عن الدراما الكورية MISTY، يتناول حياة الإعلامية هند سالم، وتجسدها النجمة صبا مبارك، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تهدد حياتها وزواجها.

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء چاميكا، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، على الطيب، وعدد كبير من الفنانين الشباب، ومن إخراج وائل فرج.