الأكثر تداولًا| مواعيد عرض حلقات مسلسل بين السطور

حقق صناع وأبطال مسلسل بين السطور للنجمة صبا مبارك، والنجم أحمد فهمي، نجاح كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليكون هو الأكثر تداولًا عبر موقع البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، خاصةً مع تصاعد الأحداث التى تدور فى إطار تشويقي بشكل مميز منذ انطلاق أولى حلقاته الأسبوع الماضي.

وفى سياق متصل، أشاد متابعي مسلسل بين السطور، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء نجوم وأبطال العمل منذ عرض حلقاته، وبدأ يتساءل الكثير عن مواعيد عرض حلقات بين السطور وتفاصيل الأحداث وهو ما يرصده "الدستور" اليكم فى السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 8

تعرض الحلقة الجديدة الثامنة من أحداث مسلسل "بين السطور" على قناة ON مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد عرضها في تمام الساعة 2 صباحًا، وايضا فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا من اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور على قناة ON drama

فيما تعرض حلقات مسلسل بين السطور، عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً.

تردد قناة أون دراما على نايل سات

قناة: ON drama.

القمر الصناعى: النايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تفاصيل أحداث مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل بين السطور، فى إطار تشويقي مليء بالغموض، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى هند سالم، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، ليتم الكشف عن الكثير من ماضيها حول قصة حبها مع (جيمي) ويجسده الفنان محمد علاء جامايكا، الذي يتوفى فى حادث غامض ومن هنا تتصاعد الأحداث.

صناع وأبطال مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" مأخوذ من نسخة كورية، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، على الطيب، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن الشباب، وهو من إخراج وائل فرج.