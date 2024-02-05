موعد ومكان عزاء أستاذ الدراما علاء عبدالعزيز

استقرت أسرة الدكتور علاء عبد العزيز، أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون؛ على موعد ومكان العزاء، بعد أن غيبه الموت صباح أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

موعد ومكان عزاء أستاذ الدراما الدكتور علاء عبد العزيز

تتلقى أسرة علاء عبد العزيز، واجب العزاء، فى الدكتور الراحل غدًا الثلاثاء، بعد صلاة المغرب في مسجد الحامدية الشاذلية.

وزيرة الثقافة تنعى علاء عبد العزيز

وكانت قد نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور علاء عبد العزيز قائلة: “فقدنا مبدعًا صاحب مسيرة علمية وعملية كبيرة، تتلمذ على يديه المئات، وترك إرثًا نقديًا مُميزًا”، وقدمت وزيرة الثقافة العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعية الله أن يتغمده بوافر رحمته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

ومن جانبه قرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، تأجيل حفل توقيع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" للكاتب الصحفي هاني سامي، الذى كان مقررًا أن يتم توقيعه أمس الأحد، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى اليوم الإثنين، نظرًا لوفاة الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، والسفر إلى محافظة كفر الشيخ لمرافقة جثمانه لمثواه الأخير.

الجدير بالذكر أن الدكتور الراحل علاء عبد العزيز سليمان، كان أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كاتب وروائي، له العديد من الأعمال الأدبية المسرحية، والتي تُرجم بعضها إلى الإنجليزية، حصل على درجة الدكتوراه من بريطانيا، وكان موضوعها «المسرح البريطاني والأمريكي وتناولهما للحرب في العراق ومن قبلها حرب أفغانستان والصراع العربي – الإسرائيلي»، وتولى رئاسة الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المُتخصصة عام ٢٠١٩، كما تولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ٢٠٢٠م، وشارك في لجان تحكيم العديد من المهرجانات المسرحية المصرية والدولية.