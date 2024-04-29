مقتل شاب في مشاجرة أثناء الدفاع عن شقيقته بقنا

لقى شاب في قنا مصرعه، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته داخل مستشفى قوص، عقب نشوب مشاجرة مع أقارب زوج شقيقته أثناء الدفاع عنها من التعدي عليها بقرية جزيرة مطيرة، التابعة لدائرة مركز قوص.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، بإصابة شاب بعد التعدي عليه بالضرب في جزيرة مطيرة التابعة لدائرة مركز قوص.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين إصابة شاب في الثلاثينيات من عمره وتم نقله إلى مستشفى قوص للعلاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، فتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتبين أن المجني عليه دخل في مشاجرة مع أقارب زوج شقيقته، الذي تبين أنه مسافر للخارج، لمنعهم من التعدي عليها فقام أحد المتهمين بضربه بـ"كوريك" بالرأس، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها وانتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وطلبت ضبط المتهمين.