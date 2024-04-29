الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مقتل شاب في مشاجرة أثناء الدفاع عن شقيقته بقنا

مقتل شاب
مقتل شاب

لقى شاب في قنا مصرعه، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته داخل مستشفى قوص، عقب نشوب مشاجرة مع أقارب زوج شقيقته أثناء الدفاع عنها من التعدي عليها بقرية جزيرة مطيرة، التابعة لدائرة مركز قوص.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، بإصابة شاب بعد التعدي عليه بالضرب في جزيرة مطيرة التابعة لدائرة مركز قوص.

txt

والدة ضحية كفر الزيات تروى تفاصيل مثيرة حول مقتل ابنتها

txt

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين إصابة شاب في الثلاثينيات من عمره وتم نقله إلى مستشفى قوص للعلاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، فتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتبين أن المجني عليه دخل في مشاجرة مع أقارب زوج شقيقته، الذي تبين أنه مسافر للخارج، لمنعهم من التعدي عليها فقام أحد المتهمين بضربه بـ"كوريك" بالرأس، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها وانتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وطلبت ضبط المتهمين.

مقتل شاب مشاجرة شقيقته النيابة جزيرة مطيرة

الأكثر قراءة

عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

سيدة تخلع زوجها: زارع كاميرات مراقبة فى غرفة النوم

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم