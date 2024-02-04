الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"القومي للمسرح" ينعي أستاذ الدراما علاء عبد العزيز

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ د.علاء عبد العزيز، أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون؛ والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية تأجيل حفل توقيع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" للكاتب الصحفي هاني سامي، الذى كان مقررًا أن يتم توقيعه اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى غدٍ، نظرًا لوفاة الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، والسفر إلى محافظة كفر الشيخ لمرافقة جثمانه لمثواه الأخير.

ود.علاء عبد العزيز سليمان، هو أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، حصل على الدكتوراه فى الدراما من كلية رويال هولواي بالمملكة المتحدة، له العديد من النصوص المسرحية منها "الملح الأخضر، حكاية لم تروها شهرزاد، في انتظار جودة، إزعاج"، إضافة إلى العشرات من الدراسات والمقالات النقدية، كما شغل عبد العزيز العديد من المناصب منها رئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي  عام 2020.

الفنان القدير إيهاب فهمي إيهاب فهمي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون المعهد العالي للفنون أكاديمية الفنون

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