دراما رمضان 2024.. ياسر جلال يواصل تصوير "ألف ليلة وليلة" بمدينة الإنتاج

واصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهد وأحداث مسلسله التلفزيوني الجديد “ألف ليلة وليلة” والذي يخوض به دراما شهر رمضان المقبل 2024.

ويصور صناع وأبطال مسلسل “ألف ليلة وليلة” مشاهد المسلسل بقيادة المخرج إسلام خيري وذلك داخل الديكور الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي والذي تشهد تصوير 90% من إجمالي مشاهد المسلسل.

ويشارك ياسر جلال خلال العمل بشخصيتين هما "جودار" و"شهريار"، حيث يظهر بشكلين أولهما شاب وثانيهما رجل ذو شعر وذقن بيضاء، ويُعد العمل حالة فريدة من حيث قصته ومحتواه.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" يشارك في بطولته أمام النجم ياسر جلال، مجموعة من نجوم الفن بينهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز، ومن إخراج إسلام خيري.



آخر أعمال ياسر جلال

يذكر أن ياسر جلال شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فارس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعي.