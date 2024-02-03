السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى خاطر يبدأ تصوير مسلسل "فراولة" تزامنا مع فيلم "محو أمنية"

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

يعيش النجم مصطفى خاطر في الوقت الحالي انتعاشة فنية، حيث تعاقد مؤخرًا على فيلم سينمائي جديد ومسلسل تليفزيوني من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وأوشك مصطفى خاطر على الانتهاء من تصوير فيلمه السينمائي الجديد، الذي يحمل اسم "محو أمنية"، والذي انتهى من جزء كبير من دوره ضمن أحداث العمل.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الدستور"، إن مصطفى خاطر صور عدد من مشاهد الفيلم الفترة الماضية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من المناطق المتفرقة بين القاهرة والجيزة.

ويشارك في بطولته فيلم "محو أمنية" كل من وفاء عامر، أيتن عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، محمد رضوان، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف خلال الأحداث، والعمل تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حيث يُجسد مصطفى خاطر شخصية شاب يمتلك مهارة الكتابة، ويطمح أن يكون مؤلفًا كبيرًا له أعمال روائية، ليواجه العديد من المواقف والتحديات أمام تحقيق حلمه خلال الأحداث.

فيما بدأ منذ أيام مصطفى خاطر تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل التلفزيوني “فراولة” الذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم والمقرر عرضه للجمهور ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

ويقدم مصطفى خاطر، خلال الأحداث، دور أحد الأشخاص الذي يقع في غرام نيللي كريم، لكنها ترفض كل محاولاته للارتباط بها؛ لأنه فقير. 

ويتكون مسلسل فراولة من 15 حلقة فقط، حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ومن المتوقع عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة. 

مسلسل "فراولة" يحتوي على 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، وهو من نوعية الأعمال الكوميدية، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، والمخرج المنفذ مروان عبد المنعم، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللي كريم، صدقي صخر، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، شيماء سيف، علا رشدي، ودنيا سامي، بالإضافة لنخبة من ضيوف الشرف.

النجم مصطفى خاطر صطفى خاطر محو أمنية الدستور مصطفي خاطر دراما رمضان 2024 مسلسل فراولة

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