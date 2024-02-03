السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو الجنايني ضيف برنامج "الكابتن" غدًا 

عمرو الجنايني
عمرو الجنايني

يستضيف الكابتن أحمد حسن في برنامجه "الكابتن" على قناة "dmc"، مساء يوم غد الأحد، عمرو الجنايني عضو اللجنة الخماسية السابق لاتحاد الكرة. 

ومن المقرر أن يكشف عمرو الجنايني خلال اللقاء الذي يذاع في تمام الحادية عشر مساء، عن رأيه في العديد من القضايا التي تشغل بال جماهير الرياضة خلال الفترة الأخيرة ، كما يتحدث عن العديد من الملفات الهامة على الساحة الرياضية.

يذكر أن برنامج "الكابتن" يذاع السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا واستضاف عددًا من نجوم الكرة  منهم حسن شحاتة ومحمد مجدي قفشة نجم النادي الأهلي.

الكابتن أحمد حسن احمد حسن DMC عمرو الجنايني اتحاد الكرة

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