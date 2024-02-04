الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خاص| دراما رمضان 2024.. الجزء الثامن آخر أجزاء سلسلة "الكبير أوي"

أحمد مكي
أحمد مكي

يواصل أحمد مكي تصوير مشاهد وأحداث الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي” والمقرر أن يخوض به مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2024.

وعلم “الدستور” أن أحمد مكي سيودع سلسلة أجزاء المسلسل الشهير “الكبير أوي” وذلك بعد الانتهاء من الجزء الثامن مشيرا إلى أن الجزء الثامن سيكون آخر أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة.

أضاف المصدر أن مكي يسعى لتقديم جزء مميز هذا العام لجمهوره ليكون بمثابة وداع مشرف لشخصية “الكبير أوي” التي ظلت في اذهان الملايين من الجمهور المصري والعربي طوال السنوات الماضية.

ويواصل صناع المسلسل وأبطاله تصوير مشاهد وأحداث مسلسل “الكبير أوي 8” في موقع تصوير "المزاريطة"، الذي نفَّذه مخرج العمل أحمد الجندي، واستقبل المواسم الماضية، حيث يصوِّر مكي وفريق عمل المسلسل يوميًا، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.

بدوره، يواصل المخرج أحمد الجندي أعمال المونتاج للمشاهد التي تم تصويرها، تزامنًا مع تصوير باقي مشاهد العمل للانتهاء منه مع أول أيام شهر رمضان المبارك، على أن يتم اختيار مواقع التصوير الخارجي للعمل خلال هذه الفترة.

أبطال "الكبير أوى 8"

المسلسل يجمع نخبة من نجوم الفن، على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي، الذي يجسد شخصيات: "جوني" و"الكبير" و"حزلقوم"، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية "مربوحة"، وبيومي فؤاد، طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يجسد شخصية "الدكتور ربيع"، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وسماء إبراهيم، وحسين حجاج، وحاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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