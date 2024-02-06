الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024|جورى بكر تُنسق بين "صدفة" و"مسار إجباري"

جوري بكر
جوري بكر

تعيش الفنانة جوري بكر، حالة من الانتعاشة الفنية، حيث تشارك في عملين دراميين جدد من المقرر عرضهما خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جورى بكر بوجهين في رمضان

وقالت "بكر"، إنها بدأت في تصوير مشاهدها بمسلسل "مسار إجباري" أمام عصام عمر، وبقيادة المخرجة نادين خان، وذلك داخل أحد الأحياء الشعبية بمحافظة القاهرة.

تفاصيل وأبطال مسلسل مسار إجباري

وتدور أحداث مسلسل "مسار إجباري" فى إطار اجتماعي تشويقي، وينتمي العمل إلى نوعية الدراما قصيرة الحلقات إذ يضم 15 حلقة فقط، وهو من تأليف باهر دويدار، وبطولة كلا من الفنانين أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وغيرهم، ومن إخراج نادين خان.

جورى بكر تنسق بين صدفة ومسار إجباري 

وأشارت "جورى" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إلى أنها تشارك أيضا فى بطولة أحداث مسلسل "صدفة" أمام النجمة ريهام حجاج، وتجسد خلاله شخصية تختلف تماما عن شخصيتها فى مسلسل مسار إجباري، موضحة أنها تعمل خلال الفترة الحالبة على التنسيق بين مواعيد تصوير العملين، وتبذل مجهودا كبيرا لتقديم كلا منهما على أكمل وجه.

أحداث وأبطال مسلسل "صدفة"

مسلسل "صدفة" تدور أحداثه فى إطار إجتماعي، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين مع يهام حجاج، منهم خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل، عصام السقا، نور إيهاب، ورشدي الشامي، وهو من إنتاج شركة "فانتدج" بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أما مدير التصوير وائل درويش، ومهندس الديكور رامى دراج، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز.

جورى بكر تنسق بين صدفة ومسار إجباري تفاصيل وأبطال مسلسل مسار إجباري أحداث و أبطال مسلسل صدفة جوري بكر جورى بكر بوجهين فى رمضان مسلسلات رمضان 2024

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