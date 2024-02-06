مسلسلات رمضان 2024| خالد النبوى يسافر لإحدى دول الخليج من أجل "إمبراطورية ميم"

يواصل النجم خالد النبوي، تصوير أحداث مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم" بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، وقيادة المخرج محمد سلامة، داخل إحدى الاستديوهات الكبرى بمحافظة الجيزة، وذلك تمهيدًا لعرض العمل خلال الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مصادر تكشف لـ "الدستور" تفاصيل سفر فريق عمل "إمبراطورية ميم" للتصوير فى إحدى دول الخليج

وفى سياق متصل، كشفت مصادر لـ "الدستور"، أن فريق عمل مسلسل "إمبراطورية ميم" يستعد للسفر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إحدى دول الخليج لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، والتي تستغرق من الوقت حوالي 14 يومًا، ليعودوا بعد ذلك لاستكمال التصوير في القاهرة.

ويعتبر مسلسل "إمبراطورية ميم"، من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيًا، ووضع المخرج محمد سلامة، مع المنتج تامر مرتضى، خطة محكمة لخروج العمل على أكمل وجه، ويقوم سلامة، بالانتهاء من أعمال المونتاج بشكل دوري تزامنًا مع التصوير، الذي يقوم بإدارته بعناية شديدة؛ بسبب أعمال الجرافيك التي تأخذ جهدًا كبيرًا خلال التصوير.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم

يسجل مسلسل "إمبراطورية ميم"، التعاون الثاني بين النجم خالد النبوي، وكلا من المؤلف سليمان عبد المالك، والمخرج محمد سلامة، والمنتج تامر مرتضى مالك شركة أروما، بعد تقديمهم معا مسلسل "راجعين ياهوى"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا فى موسم رمضان الماضي.

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحًا كبيرًا، بينما كتب السيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك.

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين في مقدمتهم خالد النبوي، حلا شيحة، هاجر السراج، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.