مسلسلات رمضان 2024| أحمد عيد يقترب من انتهاء تصوير دوره فى "الحشاشين"

اقترب الفنان أحمد عيد، من الانتهاء من تصوير مشاهده فى أحداث مسلسل "الحشاشين" أمام النجم كريم عبد العزيز، ونخبة كبيرة من الفنانين، تمهيدا لعرضه مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحمد عيد يقترب من الانتهاء من تصوير دوره فى مسلسل الحشاشين

وفى سياق متصل، أكد مصدر لـ "الدستور" أن أحمد عيد، أوشك على الانتهاء من تصوير دوره في العمل، حيث انتهى من 90 % من مشاهده ولم يتبق له سوى عدد من المشاهد القليلة، لينتهي من تصوير دوره بالكامل، ويجسد خلال الأحداث شخصية جديدة ومختلفة عن كل ما قدمه من قبل، كما يظهر بـ لوك مميز سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور.

"الحشاشين" الأضخم إنتاجيا فى دراما رمضان 2024

ويعتبر مسلسل الحشاشين، من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيا، ووضع المخرج بيتر ميمي، خطة محكمة لخروج العمل على أكمل وجه، واقترب من إنهاء التصوير كاملا، إذ تم تصوير عدد كبير من المشاهد في أكثر من دولة حول العالم، ويقوم بيتر ميمي بالانتهاء من أعمال المونتاج بشكل دوري تزامنًا مع التصوير، الذي يقوم بإدارته بعناية شديدة؛ بسبب أعمال الجرافيك والمجاميع التي تأخذ جهدا كبيرًا خلال التصوير.

تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين

الأحداث حول حسن الصباح، زعيم الحشاشين الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيد عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها «قلعة ألموت»، حيث ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

صناع وأبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف والشباب، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج بيتر ميمي.