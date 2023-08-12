بتوقيع "المتحدة".. تفاعل جماهيرى مع مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز

حاز مسلسل الحشاشين على إعجاب عدد كبير من الجماهير المصرية والعربية، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل 2024، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية والمميّزة بتوقيع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتصدّر مسلسل الحشاشين محركات البحث "جوجل" واعتلى صدارة الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من نشر النجم كريم عبد العزيز أول صورة له من تصوير المسلسل، حيثُ يقوم ببطولته، وينضم لفريق العمل مجموعة أُخرى من الفنانين الكبار.

ونشر الفنان كريم عبد العزيز، مساء أمس الخميس، صورة له من مسلسل الحشاشين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُعلقًا عليها: «النهارده أول يوم تصوير مسلسل الحشاشين رمضان 2024، يارب خير»؛ حيث تصدر بعد ذلك التريند على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال أحد مستخدمي "تويتر" عبر حسابه الشخصي: "عندما ترى اسم المسلسل تعتقد أنك أمام قصه خاصة بمن يتعاطى مخدر الحشيش، ولكن فى حقيقة الأمر المسلسل الذي من تأليف عبدالرحيم كمال الصوفي وإخراج بيتر ميمى النصراني يتناول قصة طائفة الحشاشين الشيعية الإسماعيليه الباطنية الكافرة بحكم علماء السنة".

جدير بالذكر، انطلق تصوير أول مشاهد المسلسل فى دولة كازاخستان وذلك بعد سفر المخرج بيتر ميمى وفريق الإنتاج إلى هناك لمعاينة أماكن التصوير والانتهاء من جميع الأمور، وسيتم التصوير في كازاخستان لمدة أسبوع تقريبًا أو 10 أيام كحد أقصى، وبعدها سيتم استكمال التصوير في الديكورات المخصصة للعمل في القاهرة.

وتعود قصة مسلسل الحشاشين لطائفة الحشاشين، وهي طائفة إسماعيلة من القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر، تفرع مذهبهم من العقيدة النزارية الفاطمية، وتمكن قائدهم وهو حسن الصباح من الاستيلاء على قلعة الموت وذلك في جنوب غرب بحر قزوين بمنطقة الخزر، والجبال المتاخمة لها، وتستمر الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب الفنان كريم عبد العزيز، كل من فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف، و العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمي.