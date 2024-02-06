مسلسلات رمضان 2024| وفاء عامر بين "ألف ليلة وليلة" و"حق عرب"

حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها الفنانة وفاء عامر، إذ تواصل حاليا تصوير أكثر من عمل درامي ضخم لعرضهم خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2024، على شاشات مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفاء عامر "بوجهين" في دراما رمضان

تواصل الفنانة وفاء عامر، تصوير مشاهدها فى أحداث مسلسل "حق عرب" أمام النجم أحمد العوضي، وبقيادة المخرج إسماعيل فاروق، فى عدة مناطق متفرقة بمحافظة القاهرة.

وتجسد وفاء خلال مسلسل حق عرب، شخصية سيدة شعبية وهى صاحبة أحد محلات الاخشاب الكبرى.

أحداث وأبطال مسلسل "حق عرب"

وينتمي مسلسل "حق عرب" إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث، بطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وفى سياق متصل، اقتربت الفنانة وفاء عامر، من الانتهاء من تصوير دورها فى أحداث مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وتجمعها معظم المشاهد بالنجم ياسر جلال، خاصة أنها تجسد شخصية والدته خلال الأحداث.

ويعتبر مسلسل الف ليلة وليلة، من أضخم الأعمال الدرامية المنتظر عرضها خلال الماراثون الرمضاني، إنتاجيا لفخامة الديكورات، والملابس، والاكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور خلالها الأحداث.

صناع وأبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

ويشارك فى بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة"،أمام النجم ياسر جلال، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، وجيهان الشماشرجي، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإنتاج شركتي ميديا هب، وأروما ستوديوز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من إخراج إسلام خيري.