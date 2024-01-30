مدحت صالح: الشركة المتحدة تسهم فى الارتقاء بمستوى الدراما والذوق العام

حالة من النشاط الفني يعيشها النجم الكبير مدحت صالح على المستويين الغنائي والدرامي، خاصة أنه يضع حاليًا اللمسات النهائية على أحدث ألبوماته الغنائية، والذي يحمل اسم "السهرة حلوة" لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يجهز لعدد من السهرات الغنائية الضخمة للاحتفال بعيد الحب، خلال شهر فبراير.

وعلى الصعيد الدرامي، يعرض للنجم مدحت صالح حاليًا مسلسل "وبينا ميعاد2"، الذي يشارك في بطولته أمام النجم صبري فواز والنجمة شيرين رضا.

مدحت صالح: الشركة المتحدة تسعى للارتقاء بمستوى الدراما المصرية

"الدستور" تواصل مع النجم مدحت صالح، وأكد أنه فخور بردود الأفعال التي يتلقاها على مسلسل "وبينا ميعاد2" وارتباط الأسرة بأحداث العمل وجميع الشخصيات، مشيدًا بدور المنتج إبراهيم حمودة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تسعى للارتقاء بمستوى الدراما المصرية والذوق العام، في دليل على أن مصر ستظل صاحبة الريادة الفنية والتميز الدرامي، مؤكدًا أن الدراما الاجتماعية هي التي تعيش مع الجمهور على مر الزمان.

أحداث وبينا ميعاد2 خالية من المط والتطويل

وأكد "مدحت" أن شخصية "رمزي" التي يجسدها في أحداث المسلسل ستشهد الكثير من التطورات، خاصة بعد التصالح والمواجهة بينه وبين "شذى" وتجسدها الفنانة بسمة، مشيرًا إلى أن الجمهور سيستمتع بحلقات خالية من المط والتطويل، كما أنه سيقدم خلال الأحداث المقبلة عددًا من الأغنيات الجديدة التى تتناسب مع الأحداث.

مدحت صالح يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

وعلى المستوى الغنائي، أشار إلى أنه بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية للتجهيز والتحضير لألبومه الجديد الذي يضم 10 أغنيات بتيمات ونوعيات مختلفة، خاصة أنه الألبوم الأول له من إنتاجه كاملًا.

الشركة المتحدة تنقل التراث الموسيقي للأجيال الجديدة بشكل معاصر للحفاظ عليه من الاندثار

وأكد "صالح" أنه يدرس حاليًا تصوير عدد من أغنيات ألبومه الجديد بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل متطور ومختلف، مشيدًا بقيادات الشركة التي تسعى دائمًا للحفاظ والارتقاء بمستوى الذوق العام، وكذلك الموروث الغنائي، وأبرز دليل سلسلة حفلات المشروع الأضخم "الأساتذة" الذي أطلقته الشركة المتحدة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ونحافظ من خلالها على التراث الموسيقى وإعادة صياغة الأعمال الموسيقية لكبار الملحنين بشكل معاصر بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقي العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

مدحت صالح يجهز لحفل عيد الحب بالأوبرا

وفي نهاية الحديث، أكد مدحت صالح أنه يجرى حاليًا التجهيزات والتحضيرات الخاصة بحفله المقرر إقامته الخميس الموافق 15 فبراير المقبل، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفالًا بعيد الحب، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عامر.