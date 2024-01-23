مدحت صالح يحتفل بعيد الحب في الأوبرا.. اعرف التفاصيل وأسعار التذاكر

يستعد المطرب مدحت صالح للاحتفال مع جمهوره بمناسبة عيد الحب وذلك من خلال إحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، الأحد الموافق 25 فبراير المقبل، بمشاركة الفرقة الموسيقية وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عامر.

التفاصيل كاملة.. وبرنامج حفل مدحت صالح بالأوبرا

من المقرر، أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة والنصف مساءً ويتضمن باقة مختارة ومتميزة من أروع وأجمل الأغاني التي قدمها مدحت صالح خلال مشواره الفني المميز من بينها: «ولا تسوى دموع٬ حبك خطر٬ بنت القلب٬ جاي علي نفسك٬ باكتب اسمك٬ لما قالك بحبك، وهما الحبايب، وزي ما أنت عايز، وعليك احساس، وحياة قلبي، واحشنا بجد، مجنونة بيا، والعين وخداني».

كما يحتفل مدحت صالح مع جمهوره بأحدث أغنياته "واحد طيب" التى تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى الأغنية الرسمية لمسلسل وبينا ميعاد2 الذي يشارك فى بطولته ويعرض حاليا على شبكة قنوات DMC ومنصة واتش ات الرقمية.

تصل لـ 1700 جنيه.. 4 فئات لأسعار تذاكر مدحت صالح بالأوبرا

فى السياق، تطرح إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز تذكرتي، وتنقسم أسعار التذاكر إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 1700 جنيه، والثانية بقيمة 1500 جنيه، والثالثة بمبلغ 1000 جنيه، أما الرابعة والأخيرة بقيمة 750 جنيهًا.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل مدحت صالح هي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.

الجدير بالذكر أن النجم مدحت صالح، أحيا مؤخرا الأمسية الثالثة للمشروع الفني الأضخم "الأساتذة"، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، استمرارًا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الأساتذة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة.