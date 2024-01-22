كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

أحيا الموسيقار الكبير راجح داود، مساء الأحد، حفلا موسيقيا ضخما، بمشاركة اوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو أحمد فرج، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

واستقبل الجمهور، الموسيقار راجح داود، بالتصفيق الحار، ومن جانبه رحب داود بالجمهور الذي ملأ المسرح الكبير، حيث رفع المسرح لافتة كامل العدد، خاصة وأن نفدت تذاكره عقب طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز.

راجح داود يشعل حماس الجماهير بمزيج بين الأصالة والمعاصرة

واشعل داود، حماس الجماهير خلال الحفل، حيث قام بتقديم "مزيج الأصالة والمعاصرة" مختارات من أعماله الموسيقية الدرامية والسينمائية التي أثرى بها عالم الفن والموسيقى على مدار مشواره منها “لحظة موسيقية، تقاسيم، الرجل الثالث، شروق، مهرج السيرك، حوار، هوانم جاردن سيتي، ابتهال، ملهي صغير، عصافير النيل، نصر السماء، احلام غائبة، المحاربون، باسكاليا، الكيت كات، الراعي والنساء”.

وفى مفاجأة للجمهور، شارك الموسيقار راجح داود، بالعزف المنفرد على آلة اورغن، محمود عبد الفتاح (عود)، دعاء صابر (فلوت)، شريف أسحق (بيانو)، أحمد القمري (قانون)، أميرة أحمد (فيولينة)، سوزان صابر (فيولا)، محمود عبد الفتاح (عود)، غناء كلا من المطربين ميرا وجيه، وسمير عزمي.

راجح داود

الجدير بالذكر أن المؤلف الموسيقى راجح داود احد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، اسس أروكسترا الهناجر للوتريات وتولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999 وشارك في المهرجان السنوى لموسيقى البحر الأبيض المتوسط في باليرمو بإيطاليا عامى 1997 و‏‏1998، عضو بالعديد من لجان تحكيم مسابقات دولية متخصصة منها المسابقة السنوية الدولية للموسيقى المعاصرة التي تقام بمدينة روما منذ عام ‏‏2001، ‏ بعض لجان التحكيم الموسيقية الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2001.

وكتب العديد من المؤلفات الموسيقية بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأفلام السينمائية المصرية منها “الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، سارق الفرح، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، الباحثات عن الحرية، البحر بيضحك ليه، خريف آدم، القاتلة، ‏الراعي والنساء، ‏الصرخة،‏ الكلام في الممنوع، الريس عمر حرب، حلم العمر، غرفه 707، كيف الحال والفيلم التسجيلى الإنسان والفنار”.

وحاصل أيضًا على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية، جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003.

حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا

حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا

حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا

حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا

حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا

حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا

حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا

حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا

حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا