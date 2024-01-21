الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تحتفل بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير.. الأربعاء

كورال الأوبرا
كورال الأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية كبرى، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الشرطة وثورة يناير، يحييها كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار بمشاركة فصول الباليه تدريب وتصميم رقصات عيشة فؤاد ورؤية فنية للدكتور سامح صابر، مساء الأربعاء المقبل، على المسرح الكبير. 

وطنيات مصرية وتابلوهات استعراضية لمواهب الأوبرا على المسرح الكبير

يستهل الاحتفال بالسلام الوطني ثم كلمتين لكل من الشيخ الشعراوى والبابا شنودة يليهما فيلمًا تسجيليًا عن موقعة الإسماعلية وحادث الواحات.

برنامج احتفالية الأوبرا بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

ويبدأ البرنامج الفني الذي يضم نخبة من الأعمال الوطنية الشهيرة ويصاحبها تابلوهات حركية استعراضية منها تعظيم سلام، تحية الجيش للشرطة، سلم ع الشهدا، أغلى اسم في الوجود، بلد التاريخ، عظيمة يا مصر، تعرف تتكلم بلدى، حبيت بلدى، هنحب مين غيرها، زى ما هى حبها، يا حبيبتى يا مصر، إن كان ع القلب، احلف بسماها، فيها حاجة حلوة، أقوى من الزمان، بلادى اسلمى، حبايب مصر، على باب مصر، أنا مصرى ونوبى، طوبة فوق طوبة، القدس العتيقة، تحيا مصر تحيا، مصر التى فى خاطرى، تسلم إيدك.

أداء كلا من المطربين لميس محمود، ايمان، محمد محمود، ساندرا عماد، شرف أحمد، حبيبة، مهدى محمد، أحمد فايد، أحمد طارق، خالد، رقية مصطفى، زياد وليد، حسام، أحمد سامى، ملك أحمد، مريم حنفى، أيتن محمد، ملك جوهر، شمس الدين، لوچين تامر، أمل أحمد، أحمد مجدى ومحمد البحيرى.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية، تحرص دائمًا على إحياء الحفلات الفنية الكبرى التي تتناسب مع طبيعة الأحداث الجارية والذكريات الوطنية والقومية، وذلك على معظم المسارح الأوبرالية بمختلف المحافظات.

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