مليئة بمشاعر الأبوة.. طرح "واحد طيب" الأغنية الدعائية لمسلسل وبينا ميعاد 2 (فيديو)

طرحت مجموعة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة؛ بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "وبينا ميعاد 2" بطولة النجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، ونخبة كبيرة من الفنانين، والمقرر انطلاق أولى حلقاته اليوم على مجموعة قنوات DMC.

وبينا ميعاد2.. طرح "واحد طيب" للنجم مدحت صالح

وتحمل الأغنية اسم "واحد طيب" ويقوم بغنائها النجم مدحت صالح، الذى يجسد دور رمزى، خلال أحداث المسلسل، وتأتي ضمن الحملة الدعائية لمسلسل "وبينا ميعاد2" وهى من كلمات حسام إبراهيم وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف.

مشاهد صبري فواز.. مشاعر حنان الأب تطغو على واحد طيب

وفى سياق متصل، امتلأ فيديو كليب الأغنية الدعائية لمسلسل وبينا ميعاد 2، بالكثير من المشاهد من أحداث المسلسل المليئة بمشاعر حنان الأب وخوفه على افراد اسرته، الذى يجسده النجم صبري فواز.

وبمجرد طرح الأغنية على الصفحة الرسمية للجهة المنتجة للمسلسل، انهالت التعليقات من رواد السوشيال ميديا،ومحبي الدراما المصرية، معربين عن سعادتهم بالأغنية وكلماتها والحانها التى تحمل الكثير من المشاعر الانسانية بصوت النجم مدحت صالح المليء بالشجن.

كلمات أغنية واحد طيب لمدحت صالح

وتقول كلمات أغنية "واحد طيب": العالم مش محتاج غير واحد طيب.. بتقابله لأول مرة تحسه قريب.. بيروح ويداوى جروح الناس ويطيب.. ويغيب ويسيب ورا منه اصحاب فاكراه.. لو حب يحب كأنه بيملك كل الكون.. لو يحكى مع المهموم الهم يهون.. الليل بيوزع على اللى يتوهوه عيون.. والصبح يوزع ع اللى يفوته حياة.. مسافات تبعدنا ودنيا تاخدنا بعيد.. وساعات تعندنا الساعة وتخلف فى المواعيد.. وادى ايد بتقرب تلمس ايد.. وادى ايد بتسيب وتودع ايد.. وادى ايد تتحط على الجرح وتطيب.. ده العالم مش محتاج غير واحد طيب.

وتستكمل كلماتها: لو طبطب يدى لغيره صوابع ايده الخامسة.. لو يحضن يبنى لغيره بيوت.. لو يكره ينسى ع الخلق موزع خيره ويموت لو فكر يقسى وكإن طيابة الدنيا بحالها شايلها معاه.. مسافات تبعدنا ودنيا تاخدنا بعيد.. وساعات تعندنا الساعة وتخلف فى المواعيد.. وادى ايد بتقرب تلمس ايد.. وادى ايد بتسيب وتودع ايد.. وادى ايد تتحط على الجرح وتطيب.. ده العالم مش محتاج غير واحد طيب.

صناع وأبطال وبينا ميعاد 2

يشارك فى أحداث مسلسل "وبينا ميعاد2" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، والنجم مدحت صالح، والفنانة القديرة نادية رشاد، والفنانة وفاء صادق، والفنانة بسمة، والفنان محمد سليمان، والفنان إيهاب فهمي، والفنان محمد مهران، والنجم الشاب خالد أنور، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف وإخراج هانى كمال.