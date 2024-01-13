السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تصل لـ1460 جنيهًا.. التفاصيل الكاملة لباكورة حفلات عمر خيرت بالأوبرا لعام 2024

الموسيقار العالمي
الموسيقار العالمي عمر خيرت

طرحت إدارة الأوبرا المصرية، التذاكر الخاصة بحفلي الموسيقار العالمي عمر خيرت، المقرر اقامتهما يومي الخميس، والجمعة 25 و26 يناير الجاري، برفقة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

أسعار تذاكر حفلي عمر خيرت بالأوبرا 

وانقسمت أسعار تذاكر حفلي عمر خيرت، إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1460 جنيهًا، والثانية بقيمة 1210 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 810 جنيهات. 

عمر خيرت يفتتح موسم حفلاته لعام 2024 مع جمهوره بالأوبرا 

وبذلك يعد حفلي عمر خيرت، باكورة حفلاته بدار الأوبرا الصرية لعام 2024، ضمن سلسلة حفلاته الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المتوقع ان يرفع المسرح الكبير، خلال حفلي عمر خيرت، لافتة كامل العدد، خاصة وان نفدت نسبة كبيرة من تذاكره تخطت الـ70 % فور طرحها على الموقع الالكترونى التابع لدار الأوبرا المصرية، وتعد حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدسًا من الجمهور على حضور الحفل بدار الأوبرا.

برنامج حفلي عمر خيرت بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفلان فى تمام الساعة الثامنة مساءً ويعزف خلاله خيرت باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها:"هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، وغيرها، ومن المتوقع ان يختتم الحفلي بالمعزوفتين الشهيرتين "فيها حاجة حلوة"، و"100 سنة سينما".

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