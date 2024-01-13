اليوم.. انطلاق أولى حلقات "وبينا ميعاد 2" على قنوات "DMC"

تنطلق اليوم السبت، أولى حلقات الجزء الثانى والجديد من مسلسل "وبينا ميعاد" للنجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، ونخبة كبيرة من النجوم والفنانين، وذلك عبر مجموعة قنوات DMC و"DMC Drama"، فى حين تم عرض أولى حلقاته مساء أمس الجمعة على منصة WATCH IT الرقمية.

انطلاق أولى حلقات وبينا ميعاد 2 على شبكة قنوات DMC

ويعد مسلسل "وبينا ميعاد 2" أحدث إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة، والذى يعرض ضمن عدد كبير من مسلسلات الموسم الدرامي الشتوى الحالي، خاصة بعد نجاح الجزء الاول الذي عرض فى الموسم الدرامي الشتوى للعام الماضي.

وفي سياق متصل، يسعى المخرج هاني كمال، للانتهاء من تصوير باقي أحداث المسلسل، فى عدة مناطق متفرقة بجانب الديكور الأساسي للمسلسل، بالتزامن مع عرضه، إذ لم يتبق لهم سوى حوالى 20% من إجمالى أحداث العمل.

ومن المتوقع أن يحقق مسلسل "وبينا ميعاد 2" نجاحًا كبيرًا، خاصة أن الجمهور يتساءل بشكل كبير عن الأحداث، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد طرح البرومو والبوسترات الرسمية للمسلسل، والتى تحمل فى طايتها التشويق.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

ويناقش مسلسل "وبينا ميعاد 2" تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

ويشارك خلال أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، والنجم مدحت صالح، والنجم الشاب خالد أنور، والفنانة وفاء صادق، والفنانة بسمة، والفنان محمد سليمان، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، أميرة أديب، يوسف الكدوانى، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سمارت ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هانى كمال.