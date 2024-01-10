نوادر التراث على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الجمعة

تتوالى فعاليات وزارة الثقافة الهادفة الى تطوير الوجدان الجمعى، إذ تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 12 يناير على مسرح معهد الموسيقى العربية.

برنامج حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث

ويتضمن البرنامج مجموعة من اشهر مؤلفات الطرب والتي أبدعها كبار الملحنين يؤديها أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولى، أسماء كمال، محمد شوقى، أحمد الوزيري، مازن دراز، أحمد محسن.

فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.