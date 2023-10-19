آخرهم عمر خيرت وأنغام.. نجوم يعلنون تأجيل حفلاتهم تضامنًا مع القضية الفلسطينية

أعلن عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى فى مصر والوطن العربي، عن إلغاء حفلاتهم وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في محنته الجارية، وتوقف التعاقدات الفنية لحين إشعار آخر.

الدستور ترصد لكم أبرز النجوم الذين قاموا بالغاء حفلاتهم تضامنت مع أهالى غزة..

الموسيقار العالمي عمر خيرت، أعلن تأجيل جميع حفلاته الموسيقية فى مصر ومختلف الدول، التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.

عمر خيرت يعلن إلغاء حفلاته

وكتب عمر خيرت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نظراً للأحداث الجارية سيتم تأجيل حفلات الموسيقار عمر خيرت حتى إشعار آخر".

تامر عاشور ومحمد عبده والجسمي وأنغام يلغون حفلاتهم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

وفي سياق متصل قام عدد كبير من نجوم الفن بإلغاء حفلاتهم، تضامنا مع أهالي غزة، آخرهم النجمة أنغام التي قامت بإلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري بدبي، وكتبت انغام في اعلان تأجيل الحفل: نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة.

كذلك الفنان محمد عبده ألغى حفله الذي كان مقرراً إقامته يوم 4 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم "هلا خورفكان" الغنائي، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن الإلغاء في بيان رسمي وجاء نص البيان كالتالي: "تعلن إدارة مدرج خورفكان عن تأجيل الحفلة الغنائية التي يحييها الفنان محمد عبده والتي كان من المقرر إقامتها بتاريخ 4 نوفمبر 2023، وذلك نظراً للأوضاع الراهنة وسيتم الإعلان عن التواريخ الجديدة في وقت لاحق".

كما أعلنت الجهة المنظمة لمهرجانات الأردن عن تأجيل حفل فريق كايروكي مع العرض الافتتاحي لفرقة أوكتاف الأردنية، ضمن فعالية أكوافينا بعمان، تضامنا مع الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، إذ كان من المقرر إقامتها، في جبل القلعة بعمان.

كما تم إلغاء حفل النجم حسين الجسمي، بالكويت، الذي كان مقررًا إقامته منذ أيام ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر، بصحبة النجم تامر عاشور.

وكتب الجسمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "جمهورنا نحييكم، نقدر ونحترم، وإحساسنا وقلوبنا معهم، مالنا نصيب نشوفكم الليلة ولكن ملقانا بإذن الله قريبًا جدًا".

ومن جانبها قررت السيدة ماجدة الرومي، إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته بار الأوبرا السلطانية مسقط، تحت عنوان يوم المرأة العمانية، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

تأجيل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

كما قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، ويديره المايسترو العالمي هانى فرحات، على أن يُحدد الموعد الجديد لاحقًا، حين هدوء الأوضاع.