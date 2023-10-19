الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الموسيقار عمر خيرت يؤجل جميع حفلاته بسبب أحداث غزة

عمر خيرت
عمر خيرت

أعلن الموسيقار عمر خيرت عن تأجيل جميع الحفلات الخاصة به، والتي كان من المقرر إحياؤها، خلال الفترة المقبلة.

وأرجع "خيرت" قراره بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وهجمات الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وسقوط آلاف الضحايا والمصابين والشهداء غالبيتهم من الأطفال.

عمر خيرت يدعم فلسطين

وكتب عمر خيرت، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «نظرًا للأحداث الجارية، سيتم تأجيل جميع الحفلات حتى إشعار آخر».

واكتفى عمر خيرت، بالإعلان عن تعليق جميع الحفلات التي سبق وتعاقد عليها مؤخرًا، دون تحديد موعد استئناف نشاطه الفني مجددًا، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة واستمرار العدوان الإسرائيلي على أبناء فلسطين.

كانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة، وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقة والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف البيان: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية، أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان: "استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كل جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كل أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية، وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

وأضاف: "ونؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر، الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".

عمر خيرت إعلان عمر خيرت اخر حفلات عمر خيرت المايسترو عمر خيرت الغاء حفلى عمر خيرت بالأوبرا الكبير عمر خيرت

مواد متعلقة

عبير صبرى: مصر داعمة للقضية الفلسطينية من البداية ودعاؤنا لهم ليل نهار

يحيى الفخراني يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "عتبات البهجة"

أحمد حاتم : فيلم "حسن المصرى" لاقى قبولًا جماهيريًا وشخصيتى مختلفة

مواجهة قوية بين نجلاء بدر ومراد مكرم فى مسلسل "صوت وصورة"

شريهان: الفلسطينيون أصبحوا محرومين من الحق فى الحياة

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يعلن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ5

تامر حسنى يستشهد بآيات من القرآن الكريم عما يجرى فى فلسطين

أول تصريح لدلال أبوآمنة عقب خروجها من سجن الاحتلال الإسرائيلى

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

العاهل الأردنى يزور القاهرة للقاء الرئيس السيسى

عمر كمال عبدالواحد فى الأهلى يناير المقبل لكن بشرط

أخر تحديث| أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أستاذ دراسات إسرائيلية: خطاب الرئيس السيسى له صدى كبير فى الإعلام الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم