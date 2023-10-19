الموسيقار عمر خيرت يؤجل جميع حفلاته بسبب أحداث غزة

أعلن الموسيقار عمر خيرت عن تأجيل جميع الحفلات الخاصة به، والتي كان من المقرر إحياؤها، خلال الفترة المقبلة.

وأرجع "خيرت" قراره بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وهجمات الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وسقوط آلاف الضحايا والمصابين والشهداء غالبيتهم من الأطفال.

عمر خيرت يدعم فلسطين

وكتب عمر خيرت، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «نظرًا للأحداث الجارية، سيتم تأجيل جميع الحفلات حتى إشعار آخر».

واكتفى عمر خيرت، بالإعلان عن تعليق جميع الحفلات التي سبق وتعاقد عليها مؤخرًا، دون تحديد موعد استئناف نشاطه الفني مجددًا، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة واستمرار العدوان الإسرائيلي على أبناء فلسطين.

كانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة، وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقة والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف البيان: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية، أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان: "استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كل جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كل أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية، وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

وأضاف: "ونؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر، الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".