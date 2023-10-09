24 أكتوبر.. عمر خيرت يحتفل بمئوية سيد درويش في افتتاحية مهرجان الموسيقى العربية

تشهد الدورة الـ32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، يوم 24 أكتوبر الجاري، مشاركتين للموسيقار عمر خيرت خلال فعاليات المهرجان.

ويشارك عمر خيرت خلال حفل افتتح المهرجان على خشبة مسرح النافورة يوم 24 أكتوبر الجاري ويعزف خلال الحفل مقطوعة افتتاحية مصرية احتفالا بمئوية فنان الشعب سيد درويش والذي تحمل الدورة 32 اسمه هذا العام.

ويشارك في حفل افتتاح المهرجان بجانب الموسيقار عمر خيرت عازف (صوليست كمان) أحمد محمد درويش البحر حفيد سيد درويش بقيادة المايسترو ناير ناجي.

وتكون المشاركة الثانية للموسيقار عمر خيرت في يوم 29 أكتوبر كحفل أساسي له يقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا ويشاركه في الحفل الطفل أحمد الموسوي من دولة الإمارات بقيادة المايسترو ناير ناجي.

ويضم برنامج المهرجان هذا العام 38 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 120 فنانا من 18 دولة عربية وأجنبية مختلفة وهى مصر، سوريا، لبنان، المغرب، الإمارات، الأردن، تونس، عمان، ليبيا، العراق، البحرين، الكويت، فلسطين، السودان، الجزائر، السعودية، أمريكا، ألمانيا.

ويكرم مهرجان الموسيقى العربية في دورته القادمة 14 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي وهم عمر خيرت، الملحن خالد بن حمد البوسعيدي، المؤلف والمنتج الموسيقي ممدوح سيف، المطرب فؤاد زبادي، الموسيفار وسام خصاف، الدكتور محمد شبانة، الدكتورة أنعام لبيب، الدكتور خليفة الشيمي، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبد الله حلمي، الموسيقار صلاح الشرنوبي، حسين السيد، اسم الراحل أحمد الحجار، اسم الموسيقار علي عثمان.

يذكر أن الدورة 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تقام في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، على مسرح دار الأوبرا بمختلف المحافظات، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.