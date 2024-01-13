السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر DMC ومنصة واتش ات

وبينا ميعاد 2
وبينا ميعاد 2

ينتظر متابعي ومحبي الدراما المصرية الإجتماعية، انطلاق أولى حلقات مسلسل وبينا ميعاد2، للنجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، مساء اليوم السبت على مجموعة قنوات DMC، ويبحث عدد كبير من عشاق الدراما عن المواعيد الكاملة لعرض المسلسل عبر شاشة التليفزيون، ومنصة واتش ات الرقمية والتي تلقى رواجا كبيرا بين الشباب حاليا.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر قناة  DMC

أطلقت مجموعة قنوات dmc التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرموا الدعائي للجزء الثانى والجديد من مسلسل وبينا ميعاد خلال الأسابيع الماضية، ومن المقرر بدء عرض أولى حلقات المسلسل اليوم السبت الموافق 13 يناير، وخصصت له القناة مجموعة مميزة من المواعيد ليتمكن قطاع عريض من الجمهور من متابعة أحداثها.

وفى سياق متصل، تعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2، عبر قناة  DMC يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءا، والإعادة الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر قناة  dmc دراما

فيما يعرض مسلسل وبينا ميعاد 2، عبر شاشة dmc drama  في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، والإعادة الأولى الساعة الخامسة عصر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا، وذلك بالإضافة إلى العرض عبر منصة watch it الرقمية، إذ بدأت المنصة عرض أولى حلقات الجزء الثانى من مسلسل "وبينا ميعاد"، أمس الجمعة قبل عرض الحلقة اليوم السبت على شاشة dmc.

تردد  قناة DMC لمتابعة حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2

يمكن للملايين من عشاق الأعمال الدرامية المصرية ضبط إشارة بث مجموعة قنوات DMC الفضائية للاستمتاع بمشاهدة حلقات مسلسل وبينا ميعاد والذي يعرض حاليا في مواعيد تتناسب مع طبيعة الحياة اليومية للملايين من المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية ويمكن ضبط إشارة بث عبر الإحداثيات التالية:-

تردد قناة DMC 

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12092.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة: HD.
تردد قناة dmc دراما

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12124.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة: HD.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

يشارك خلال مسلسل "وبينا ميعاد2" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، والنجم مدحت صالح، والفنانة القديرة نادية رشاد، والفنانة وفاء صادق، والفنانة بسمة، والفنان محمد سليمان، والفنان إيهاب فهمي، والفنان محمد مهران، والنجم الشاب خالد أنور، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف وإخراج هانى كمال.

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