السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يوسف الكدواني لـ"الدستور": استشير والدي فى أعمالى.. و"وبينا ميعاد 2" ملىء بالمفاجآت

يوسف الكدواني
يوسف الكدواني

أكد الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني، أنه انتهى من تصوير نسبة كبيرة من دوره فى أحداث مسلسل "وبينا ميعاد2" الذى ينطلق أولى حلقاته مساء اليوم السبت على شبكة قنوات DMC.

يوسف ماجد الكدواني يكشف تفاصيل "وبينا ميعاد2"

وأضاف الكدواني فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يستمتع بالتصوير رفقة فريق العمل بأكمله، خاصة انه يشعر انه وسط اسرته فى الحقيقة، وبقيادة المخرج والمؤلف هانى كمال، مؤكدا انه مخرج متميز يركز فى كل التفاصيل وله تكنيك خاص فى الاخراج يستطيع من خلاله أن يخرج طاقة الممثل كاملة أمام الكاميرا ويعطى لكل شخص المساحة الكافية من الإبداع، معربا عن سعادته بتكرار التعاون معه بعد نجاح مسلسلي "ولاد ناس"، و"وبينا ميعاد1".

يوسف الكدواني: أفخر بوالدي واستفيد من خبراته فى مجال التمثيل

وبسؤاله عن نصائح والده الفنان الكبير ماجد الكدواني له، أكد "يوسف" انه دائما يفخر به ويعمل بنصائح والده، كما يستشيره فى معظم أعماله الفنية ويستفيد من خبراته فى مجال التمثيل.

وأشار يوسف الكدواني، إلى أن الجزء الجديد من مسلسل وبينا ميعاد، مليء بالتفاصيل والأحداث المشوقة والمفاجآت الغير متوقعة للجمهور، لكنه فى نفس الوقت سيشعر انه امام عمل من قلب الأسرة، خاصة انه يناقش العديد من القضايا التى تخص الشباب والأطفال والأزواج بطريقة سلسة، إضافة إلى تطور شخصية "علي" التى يجسدها خلال الأحداث بعد ارتباطه بـ"أروى" التى تجسدها الفنانة الشابة اية سالم.

تفاصيل مسلسل "وبينا ميعاد 2"

يناقش الجزء الثاني والجديد من مسلسل وبينا ميعاد، العديد من القضايا الإجتماعية والإنسانية التى تخص الأسرة المصرية بكل أفرادها سواء الأطفال أو الشباب وصولا بالزوجين منها التربية الإيجابية، وفرص العمل لدى الشباب، والخيانة الزوجية، والملل الزوجي، والتنمر، والتعليم، وغيرها.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

يشارك فى مسلسل وبينا ميعاد2 نخبة كبيرة من النجوم والممثلين فى مقدمتهم صبري فواز، وشيرين رضا، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، أميرة أديب، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية. 

يوسف الكدواني
يوسف ماجد الكدواني وبينا ميعاد2 ماجد الكدواني يوسف الكدواني وبينا ميعاد 2 ملىء بالتفاصيل وبينا ميعاد2 ملىء بالمفاجآت

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