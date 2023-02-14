يوسف ماجد الكدوانى: رفضت التمثيل فى أمريكا لهذا السبب

كشف يوسف ماجد الكدواني، عن أنه رفض مجموعة أعمال عرضت عليه، لأنها كانت أعمالًا في أمريكا، وطلب منه تقديم الدوري النمطي لممثل عربي في الخارج "إرهابي".

وقال يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي": "عندي مشكلة في هذه العروض إني هأعمل النمط العادي المصري هيطلع برا إرهابي".

وأضاف: "كان نفسي أشتغل، وبعتبر "وبينا ميعاد"، البداية القوية بالنسبة لي".

يوسف ماجد نبيل الكدواني، نجل الفنان ماجد الكدواني، شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "ولاد ناس" عام 2021، ومسلسل "موضوع عائلي" عام 2021.

مسلسل " وبينا ميعاد"

مسلسل "وبينا ميعاد" من بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.