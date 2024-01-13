فى حب الفن والأصالة.. مروان حامد ومحمد محسن يصوران برنامج Sold Out

تحت عنوان "فى حب الفن والأصالة" يحل كلا من المخرج مروان حامد، والنجم محمد محسن ضيفان على برنامج Sold out، الذى يقدمه الإعلامي محمود سعد، عبر قناة CBC الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

اليوم.. تصوير لقاء مروان حامد ومحمد محسن على مسرح الفلكي

ومن المقرر أن يتم تصوير اللقاء مع مروان حامد ومحمد محسن، اليوم السبت الموافق 13 يناير فى تمام الساعة الثامنة مساء، على خشبة مسرح الفلكي بمنطقة وسط البلد، وتسجل الحلقة أول لقاء جماهيري مع المخرج مروان حامد والإعلامي محمود سعد وأول حفل غنائي من نوعه لإحياء قصائد الشعر العربية مع المطرب محمد محسن والأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو عزيز المصري.

مروان حامد يكشف أسراره الفنية والشخصية مع محمود سعد

ويكشف مروان حامد، خلال الحلقة، العديد من أسراره الفنية والشخصية وعلاقته بوالديه الكاتب والسيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، وكيف غيّر مروان حامد في شكل السينما المصرية بأعماله المختلفة.

لقاء مروان حامد ومحمد محسن "كامل العدد" فى Sold out

ومن المقرر أن يرفع مسرح الفلكي لافتة "كامل العدد"، خاصة وان نفدت تذاكر اللقاء فور طرحها على موقع تذكرتي للجمهور الراغبين في حضور التصوير، وانقسمت التذاكر للجمهور فئتين وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى Gold بمبلغ 350 جنيها.

الفئة الثالثة Silver بمبلغ 250 جنيها.

شروط حضور تصوير حلقات برنامج Sold Out

غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

تحفظ الكاميرات والموبيلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

تفاصيل برنامج sold out

تتميز عروض برنامج “Sold Out” بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى، ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض "Sold Out" بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية.

كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية "Standup Comedy"، ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ، ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.