ارتفاع سعر الذهب عالميًا بسبب العدوان الأمريكى البريطانى على اليمن

ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم السبت، مع تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط وبسبب الاضطرابات الجيوسياسية، وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.18 بالمائة، لتصل إلى 2049.06 دولار للأونصة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 0.01 بالمائة، لتصل إلى 23.195 دولار للأونصة.

عشرات الهجمات على أنحاء اليمن

ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الهجمات على أنحاء اليمن خلال الليل ردا على مهاجمة قوات جماعة الحوثي حركة الشحن في البحر الأحمر، وهو ما يوسّع رقعة الصراع الناجم عن حرب إسرائيل على غزة في أنحاء المنطقة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة "أواندا" إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المتزايد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة "دعم أسعار الذهب فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما البالغ 2015 دولارا.

وتوفر بيانات التضخم في الولايات المتحدة المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية خلال هذا العام.

وفي وقت سابق، قال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس إن نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يلوح في الأفق "وقد يتخذ المضاربون نهجا حذرا" قبل النشر المرتقب.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

التضخم فى الولايات المتحدة

يذكر أنه انخفض الدولار في آسيا وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.

وقفز البتكوين إلى 46400 دولار قرب أعلى مستوى في عامين، مع ترحيب المستثمرين بموافقة أمريكية طال انتظارها لإنشاء صناديق تداول فوري للعملة المشفرة.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% إلى 102.23، وبعد مكاسب حادة انخفض الدولار 0.3 % إلى 145.39 ين، وساعد تراجع الدولار اليوان الصيني على التعافي، من أدنى مستوى في شهر إلى 7.1621 للدولار.