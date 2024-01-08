لبنان يرفض مقترح الاحتلال بنشر قوات ألمانية بصلاحيات عسكرية على الحدود

أفادت مصادر لبنانية بأن الجانب اللبناني يرفض مقترحا إسرائيليا بنشر قوات طوارئ بصلاحيات عسكرية.

وقالت المصادر، خلال تصريحات لها، إن إسرائيل تطالب بنشر قوات ألمانية على الحدود مع لبنان بصلاحيات عسكرية. وأكدت أن وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، تحمل إلى بيروت مقترحا إسرائيليا بنشر قوات ألمانية على الحدود.

المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدات حدودية فى جنوب لبنان

واستأنفتالمدفعية الإسرائيلية، أمس الأحد، قصف بلدات حدودية في جنوبلبنان.

وكشفت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، عن أن أطراف بلدتي عيترون ويارون تعرضتا، صباح اليوم، لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب الوكالة، كان الطيران الاستطلاعي المعادي يحلّق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور، كما استمر العدو بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد، مساء أمس، من تعدياته الإجرامية على القرى الجنوبية في القطاعين الغربي والأوسط، فأغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدتي المعلية والقليلة، وقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي وجبل اللبونة وجبل العلام.

ولفتت إلى أن الجمعيات الإسعافية والدفاع المدني أصدرت بيانات متتالية، وجالت سيارات على القرى والأحياء السكانية تحذر الأهالي والمدنيين عبر مكبرات الصوت من الاقتراب السريع من أماكن القصف المعادي؛ تخوفًا من تكرار الغارات في المكان نفسه، وترك العمل الإنقاذي لأصحاب الاختصاص من الدفاع المدني.