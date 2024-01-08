الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لبنان يرفض مقترح الاحتلال بنشر قوات ألمانية بصلاحيات عسكرية على الحدود

لبنان يرفض مقترح
لبنان يرفض مقترح الاحتلال بنشر قوات ألمانية

أفادت مصادر لبنانية بأن الجانب اللبناني يرفض مقترحا إسرائيليا بنشر قوات طوارئ بصلاحيات عسكرية.

وقالت المصادر، خلال تصريحات لها، إن إسرائيل تطالب بنشر قوات ألمانية على الحدود مع لبنان بصلاحيات عسكرية. وأكدت أن وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، تحمل إلى بيروت مقترحا إسرائيليا بنشر قوات ألمانية على الحدود.

المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدات حدودية فى جنوب لبنان

واستأنفتالمدفعية الإسرائيلية، أمس الأحد، قصف بلدات حدودية في جنوبلبنان.

وكشفت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، عن أن أطراف بلدتي عيترون ويارون تعرضتا، صباح اليوم، لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب الوكالة، كان الطيران الاستطلاعي المعادي يحلّق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور، كما استمر العدو بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد، مساء أمس، من تعدياته الإجرامية على القرى الجنوبية في القطاعين الغربي والأوسط، فأغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدتي المعلية والقليلة، وقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي وجبل اللبونة وجبل العلام.

ولفتت إلى أن الجمعيات الإسعافية والدفاع المدني أصدرت بيانات متتالية، وجالت سيارات على القرى والأحياء السكانية تحذر الأهالي والمدنيين عبر مكبرات الصوت من الاقتراب السريع من أماكن القصف المعادي؛ تخوفًا من تكرار الغارات في المكان نفسه، وترك العمل الإنقاذي لأصحاب الاختصاص من الدفاع المدني.

 

​لبنان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي إدانة انتهاكات الاحتلال قوات المانية إنهاء الحرب في غزة

مواد متعلقة

أمير قطر يصدر أمرًا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

ولاية القضارف تؤكد تسليح جميع المواطنين لمواجهة تمرد "الدعم السريع"

الصومال يكشف خطة إثيوبيا لضم زيلع.. والرئيس يوقع قانونًا لإلغاء الاتفاق البحرى

تمسك سودانى بتسليح الشعب لمواجهة تمرد "الدعم السريع".. والأخير يهدد باستهداف المواطنين

وزيرة خارجية ألمانيا فى جولة للشرق الأوسط تبدأها بإسرائيل

أولاف شولتس يتعرض لضغط سياسي لإرسال صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا

العراق: استهداف أحد المقار الأمنية فى بغداد خرقٌ للسيادة ونُحذّر من التصعيد

الجيش العراقى: القصف الأمريكى لمقر الحشد الشعبى اعتداء سافر

الأكثر قراءة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

العثور على جثة محامي مشنوقًا بمكتبه في الإسكندرية

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

التفاصيل الكاملة عن شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية والدولارية

استمرار حبس 4 متهمين بذبح صاحب شركة وعشيقته بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبي

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال