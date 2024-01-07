مسئولون أمريكيون لواشنطن بوست: نتنياهو يرى الحرب فى لبنان مفتاحه للبقاء

قال مسئولون أمريكيون مطلعون لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأحد، إنهم يشعرون بالقلق من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى أن القتال الموسع في لبنان هو مفتاح بقائه السياسي، مؤكدين على أن ارتفاع حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله أثار انتقادات من واشنطن.

وقال المسئولون المطلعون للصحيفة: إن الجيش الإسرائيلي ضرب مواقع للجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر.

ووفقًا لتقييم استخباراتي أمريكي نقلته الصحيفة، فإنه من الصعب على إسرائيل أن تنجح في حرب ضد حزب الله وسط القتال المستمر في غزة، ووفقًا للصحيفة، فإن هناك قلقًا في واشنطن من حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان.

بلينكن: المفاوضات حول غزة ليست سهلة ولا بد من الانخراط في الدبلوماسية

وسبق وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن المفاوضات بشأن غزة ليست سهلة.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع إكس تويتر سابقًا: أنا في الشرق الأوسط هذا الأسبوع للقاء شركائنا في المنطقة بشأن الوضع في غزة.

وقال: هذه ليست محادثات سهلة، ولكن من المهم الآن أن ننخرط في هذه الدبلوماسية الآن من أجل مستقبل غزة نفسها ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

بلينكن يصل الأردن فى ثالث محطات جولته الإقليمية

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن أن الوزير أنتوني بلينكن وصل مساء أمس إلى الأردن في ثالث محطات جولته الإقليمية، قادمًا من تركيا واليونان.

وقبيل توجهه إلى الأردن، قال بلينكن إن الولايات المتحدة "تركز بشدة على منع اتساع رقعة الحرب" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف بلينكن: "نبحث عما يمكننا فعله لتوفير أقصى قدر من الحماية للمدنيين في غزة"، كما اعتبر أنه "من المهم جدًا ضمان الأمن في شمال إسرائيل"، في إشارة إلى التوترات على الحدود مع لبنان.