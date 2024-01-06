صراع محتمل.. هل تندلع الحرب العالمية الثالثة في القطب الشمالي؟

مع تغير المناخ وتداعياته التي أثرت على الاقتصاد العالمي وموارد الطاقة وصراعات القوى التي شهدها العام 2023، يبدو ان العام الجديد 2024 سيشهد صراعا جديدا ما ينذر بالحرب العالمية الثالثة للسيطرة على القطب الشمالي لما يمثله من منفذ جيد للهروب من تداعيات تغير المناخ لاسيما مع موارده الطبيعية غير المستغلة.

صراع السيطرة على القطب الشمالي

ووفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، في تقرير لها، فان هناك حرب عالمية للسيطرة على القطب الشمالي مع يأس العالم من السيطرة على تداعيات تغير المناخ، ووفقا للصحيفة، فان القوى العسكرية والاقتصادية الكبرى في العالم تتنافس الان على السيطرة على القطب الشمالي.

وقالت ديلي ميل، إن منطقة القطب الشمالي تشهد تغيرات غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، حيث فتح ذوبان الجليد حدودًا جديدة هائلة، وفتح كنزًا من الموارد الطبيعية غير المستغلة سابقًا، وطرقا التجارة الجديدة، والتفوق الاستراتيجي.

وبحسب الصحيفة ليس من المستغرب أن القوى العسكرية والاقتصادية الكبرى في العالم، روسيا والصين والولايات المتحدة - فضلًا عن دول القطب الشمالي الأخرى - بدأت بالفعل في رسم طريقها نحو السيطرة على القطب بل ان بعض كبار محللي الدفاع والأمن في العالم حذروا من احتمال نشوب صراع ساخن في القطب الشمالي.

وقالت ديلي ميل إن القطب الشمالي، الذي كان ذات يوم برية متجمدة، سرعان ما أصبح نقطة ساخنة للمناورات الجيوسياسية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاحتياطيات الهائلة من الموارد المخبأة تحت الصقيع.

حيث كشفت القمم الجليدية المتراجعة عن احتياطيات هائلة من الموارد الحيوية - تقدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن القطب الشمالي يحتوي على ما يقدر بنحو 90 مليار برميل (حوالي 15٪) من موارد النفط التقليدية غير المكتشفة في العالم وحوالي 40 مليار برميل (حوالي 30٪) من موارده النفطية.

كما أن المنطقة مليئة بالمعادن الأرضية النادرة التي تشتد الحاجة إليها والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من إنتاج البطاريات الحديثة وتكنولوجيا الرقائق الدقيقة.

وتعد ظروف القطب الشمالي مثالية لتعظيم الاستفادة من أساليب التقاط الطاقة المتجددة - فالمساحة الشاسعة مهيأة لبناء الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وتمثل البحار الضخمة فرصا للتوربينات البحرية لإنتاج الطاقة الكهرومائية.

وتقوم بلدان مثل أيسلندا وفنلندا بالفعل بتسخير الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية لتلبية جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبًا إلى جانب الطاقة النووية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة إمكانية الوصول إلى طرق التجارة الحالية مثل طريق بحر الشمال (NSR) - أو إمكانية إنشاء طرق جديدة مثل طريق البحر العابر للقطب (TSR) - يمكن أن تقلل بشكل كبير من أوقات الشحن واستخدام الوقود.

ذوبان الجليد في القطب الشمالي

وتابعت “ديلي ميل” أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي يعني أن المزيد من السفن ذات الهياكل المعززة ستكون قادرة على اجتياز المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها تاريخيًا - أو على أقل تقدير احتياطي كاسحات الجليد المخصصة، وهذا يجعل الشحن عبر القطب الشمالي اقتراحًا جذابًا للغاية للتجارة العالمية مع فوائد اقتصادية ضخمة للبلدان المعنية.

وتابعت “في حين يواجه الغرب العديد من التحديات في تأكيد مصالحه في أقصى الشمال، فقد وضعت روسيا نفسها استراتيجيا في مقدمة السباق من أجل الهيمنة على القطب الشمالي وواحدة من المجالات الرئيسية التي أخذت فيها روسيا زمام المبادرة هي تكنولوجيا كاسحات الجليد”.

وتشكل كاسحات الجليد أدوات لا غنى عنها في الإبحار في المياه الجليدية في القطب الشمالي، وتفتخر روسيا بأكبر أسطول في العالم وأكثره تقدمًا، وهو ما يجسد التزامها بالسيطرة على طرق الشحن الجديدة واستغلال ساحات جديدة لاستخراج الموارد.

وقال نيكولاس جوان، محلل شؤون الدفاع في مؤسسة RAND Europe وخبير الأمن الأوروبي، "تتمتع روسيا بميزة كبيرة في القطب الشمالي مع العشرات من كاسحات الجليد النشطة، بما في ذلك الأنواع التي تعمل بالطاقة النووية كما إن الصين تعمل أيضًا على بناء أسطولها.

وتابع: "تمتلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة على التوالي كاسحة جليد نشطة، كما استثمرت روسيا أموالًا ضخمة في تطوير البنية التحتية العسكرية في الدائرة القطبية الشمالية منذ عام 2014.

وتم تجديد أكثر من 50 قاعدة في القطب الشمالي تعود إلى الحقبة السوفييتية، بما في ذلك المطارات ومحطات الرادار وموانئ الشحن ومنصات إطلاق الصواريخ والساحات البحرية، في حين تم توسيع قواعد أخرى - بما في ذلك العشرات من المطارات في شبه جزيرة كولا على بعد حوالي 200 ميل شرق فنلندا - لاستضافة قوات أكبر، بما في ذلك القاذفات النووية والصواريخ.

وقال روب كلارك، وهو من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني والذي يرأس الآن فريق أبحاث الدفاع في مركز سيفيتاس للأبحاث في المملكة المتحدة، لديلي ميل: "نحن بحاجة إلى الاستيقاظ على التهديد الذي يشكله التوسع الروسي في القطب الشمالي - فبينما تتجه كل الأنظار إلى أوكرانيا، فإن روسيا تتجه نحو الشمال".