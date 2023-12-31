الشوشان: لابد من توافر إرادة سياسية من الدول الصناعية لمواجهة تغير المناخ

قال عمر الشوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية بالأردن، إن تصدي العالم لتغيرات المناخ يحتاج إرادة سياسية جامعة من الدول الصناعية المتقدمة والدول الكبيرة والدول التي تلوث أكثر، وتبعث غازات كثيفة إلى الغلاف الجوي بشكل كبير، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذه الدول استأثرت برأس المال الطبيعي العالمي، وحققت أرقاما اقتصادية على صحة الكوكب، وهذه الدول معنية بشكل كبير أن تدعم صندوق الخسائر والأضرار، الذي أعلن عنه في شرم الشيخ، وفي قمة دبي وضع إطار عملي للصندوق.

وأضاف أن دول الجنوب الأشد فقرًا تعاني من أزمات مركبة، منها انعدام الاستقرار الأمني والعسكري، بالإضافة لتداعيات التغيرات المناخية، ومن المهم أن نفكر بشكل مسئول، وألا ندخل دائرة بيروقراطية معقدة، مهم أن يكون هناك التزام دولي، وألا يكون مصير صندوق الخسائر والأضرار نفس مصير صندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف.

وتابع: "تمويل الصندوق ليس منة من الدول المتقدمة تجاه الدول النامية وإنما مسئولية أخلاقية، ولابد من تقديم دعم مباشر واستثمار أكثر في الصناديق".