" عندنا صواريخ".. عام جديد يدخل على سكان غزة فى ظل العدوان والحصار الإسرائيلى

"أنوار وزينة تملأ الشوارع".. فالعالم يحتفل بقدوم العام الجديد2024، ولكن الوضع في قطاع غزة مختلف، حيث يعيش سكان القطاع معاناة بالشكل الذي تحمله الكلمة.

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على الوضع في القطاع المنكوب، والذي يدخل يومه الـ90 من الحرب الإسرائيلية التي أوصدت بحياة أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 50 ألف مفقود تحت الأنقاض، بسبب القصف العشوائي للإحتلال الإسرائيلي.

"عندنا مفرقعات وصواريخ.. زي اللي بتحتفلوا بيها ولكن حقيقية".. هكذا علق أحد الفلسطينيين النازحين، على الوضع الذي يعيشه الشعب الغزاوي.

يأتي العام الجديد بطموحات مبددة، حيث أصبحت الأمنية الوحيدة لأطفال قطاع غزة، هو انتهاء العدوان والرجوع للحياة الطبيعية، حيث يعيش الشعب الفلسطيني منذ الأزمة حياة غير مستقرة في الخيام، مهددين بغارات صاروخية من الاحتلال الإسرائيلي.