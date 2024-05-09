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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: زيارة بوتين المرتقبة للصين تؤكد الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى الصين تؤكد الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية -وفق وكالة أنباء "تاس" الروسية- "الرئيس الروسي سيقوم قريبًا بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي ستكون أول رحلة خارجية له بعد إعادة انتخابه"، وإنه قبل عام، اختار الرئيس الصيني أيضًا روسيا لتكون أول وجهة له بعد إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد.

وأضافت أن ذلك يعد دليلًا حيًا على الطبيعة الخاصة التي تتمتع بها علاقات الشراكة بين روسيا والصين، وعلاقات الود والثقة التي تربط زعيمي البلدين، إذ يحافظ الجانبان على إبقاء اتصالات عمل مكثفة بين موسكو وبكين.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن البلدين سيواصلان الوقوف جنبًا إلى جنب في مواجهة جميع التحديات والتهديدات الخارجية، مُشيرة إلى أنهما "يعملان بنجاح في مجال التعاون الثنائي والحوكمة العالمية".

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