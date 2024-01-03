رئيس مركز معلومات المناخ يوجه نصائح وتوصيات للمزارعين خلال الشتاء

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن تلك الفترة تعتبر هي سرة الموسم الزراعي، والتى تضم أهم المحاصيل الزراعية، وعلى المزارعين أن ينتبهوا إلى نصائح وتوصيات المركز خلال فصل الشتاء.

وأضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك من المحاصيل على وشك الحصاد مثل البطاطس والبصل وغيره، أو محاصيل مزروعة وعلى رأسها القمح والفول البلدي والطماطم وأشجار الفاكهة، موضحًا أن الأجواء الحالية شتوية بامتياز مع وجود رطوبة نسبية بسبب الشبورة المائية.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الشبورة المائية مع زيادة الرطوبة قد تؤدي لظروف مناسبة لبعض الأمراض، وعلى المزارعين أن يتخذوا احتياطاتهم تجاه هذه الأمراض التي تصيب البطاطس والثوم والبصل والبنجر، مشددًا على أن الوقاية خير من العلاج بالمبيدات.

المزارعون: الاهتمام بنوعية الملابس التي يرتدونها لهذا السبب

وناشد "فهيم" المزارعين بالاهتمام بصحتهم العامة ونوعية الملابس التي يرتدونها للوقاية من الأمراض بسبب برودة الجو، موضحًا أن المتساقطات من الثمار وعلى رأسها العنب والخوخ والمشمش والرمان والبرقوق لا بد أن تأخذ احتياجات برودة الشتاء لكسر السكون، مناشدًا بعدم الاستعجال في المعاملة بكاسرات السكون حتى لا يحدث مشكلات في التخريج.