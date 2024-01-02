الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل فلسطينى: إقامة مخيم للهلال الأحمر المصرى خطوة مهمة لمواجهة مخطط التهجير

إقامة مخيم للهلال
إقامة مخيم للهلال الأحمر المصري

كشف عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل تبذل كل ما تستطيع لتحقيق أهداف رئيسية وهي استهداف البنية التحتية لغزة ودفع الشعب الفلسطيني للهجرة خارج قطاع غزة. 

وأضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أنه على مدار الأيام السابقة هناك تكليف من أحد الشخصيات الأوروبية لإيجاد أماكن لجوء للفلسطينيين خارج قطاع غزة مما يدل على هدف إسرائيل في تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشاد بإقامة أول مخيم للهلال الأحمر المصري في خان يونس وتوسيعه إلى مرحلتين ليتسع 3 أضعاف الحجم الموجود، حيث يعد من أهم الخطوات لمواجهة خطر التهجير ودعم الشعب الفلسطيني، للبقاء في أرضه باعتباره واجهة أمل كبيرة وواسعة لهذا الشعب الذي يعاني معاناة نفسية وصحية، فالخطوات العملية أهم بكثير من الشعارات والبيانات، مؤكدا أن هذه خطوة مهمة لها انعكاس إيجابي على الفلسطينيين.

إقامة أول مخيم للهلال الأحمر المصرى

وأوضح مطاوع، أن صمود الفلسطينيين وبقاءهم على الأرض هو أهم سلاح لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة طردهم من أرضهم منذ عام 1948 حتى اليوم. 

محلل سياسي فلسطيني إسرائيل الشعب الفلسطيني قطاع غزة إقامة أول مخيم للهلال الأحمر المصري

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