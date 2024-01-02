استشاري نفسي: النجاح في سوق العمل يعتمد على المهارات

قدم الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية مع بدء الامتحانات نصائح لتخفيف حالة القلق عند الطلاب وأسرهم.

وقال الدكتور وليد هندي خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن من أول النصائح هي لأولياء الأمور وعليهم أن يغيروا طريقة تعاملها مع أبنائهم في أيام الامتحانات خاصة مع الجيل الذي ولد في عصر الرقمنة ويطلق عليهم جيل "ألفا".

وأوضح استشاري الصحة النفسية، أن الجيل "ألف" هما في المرحلة الابتدائية حاليًا ووزارة التربية والتعليم أدركت ذلك وتعاملت مع الجيل ومنعت الاختبارات التقليدية واعتمدت على الامتحانات المعرفية، لأنه جيل كل طالب فيه ينافس نفسه، باعتباره جيل مختلف ولدية سمات وصفات مختلفة.

نصائح لتخفيف حالة القلق عند الطلاب وأسرهم

ونصح استشاري الصحة النفسية أولياء الأمور بأن يشجعوا أولادهم على الثقة بالنفس والتمييز والتقويم النفسي، ويعلموا أن الحظ في الحياة ليس له علاقة بالدراسة بل على الشخصية والنجاح في سوق العمل أصبح معتمد على المهارات.