"القومي للحضارة": نضع خطة لإقامة معارض مؤقتة مرتبطة بالفعاليات المختلفة

قال الدكتور ميسرة عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، إن المتحف القومي للحضارة ينظم عدة فعاليات، في إطار سياسة المتحف في المشاركة بالأحداث المهمة سواء في مصر أو في العالم والمناسبات المختلفة، يضع المتحف خطة لإقامة معارض مؤقتة مرتبطة بهذه الفعاليات والأحداث المختلفة بمعدل معرض كل شهر.

وأوضح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، المتحف القومي للحضارة يتميز بأنه يعرض اسهامات المصري في تطور الجنس البشري، كما ينظم معرض للفنون القبطية بمناسبة العام الجديد وأعياد الميلاد، موضحًا أن هذه المعارض تعطي فرصة للزوار لمشاهدة بعض القطع الأثرية المرتبطة بهذه الفاعليات.

المعارض تحقق رواج كبير للحركة في المتحف

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، أن المتحف لا يرتبط بفترة زمنية محددة، وإنما يعرض الإسهام المصري منذ أن تواجد على الأرض المصرية منذ 2 مليون و300 ألف سنة وحتى الآن، موضحًا أن هذه المعارض تحقق رواج كبير للحركة في المتحف.