الليلة.. عرض الجزء الثانى من حوار محمد الباز مع سعيد توفيق فى "الشاهد"

تعرض فضائية "إكسترا نيوز"، في الحادية عشرة مساء اليوم، الثلاثاء، الجزء الثاني من حوار الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مع الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة المعاصرة.

وتحت عنوان "شهادات للتاريخ على حاضر مصر ومستقبلها" انطلق الموسم الخامس من برنامج "الشاهد"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز"، الحادية عشرة مساء، اليوم الإثنين، الموافق 1 يناير 2024.

ويكشف "الباز" في الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" عبقرية الشخصية المصرية وحاضر مصر والرؤية لمستقبلها.

ويستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من مثقفي مصر يتحدثون عن الشخصية المصرية، ويوثقون شهاداتهم على قدرة وعبقرية الشخصية المصرية على مر العصور.

انطلاق الموسم الخامس من "الشاهد"

برنامج "الشاهد" يذاع يوميا في الحادية عشرة مساءً، على قناة "إكسترا نيوز".