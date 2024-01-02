منافع اقتصادية وسياسية.. أستاذ إدارة يوضح حجم استفادة مصر من عضوية "بريكس"

قال محمد الشوادفى أستاذ الإدارة والاستثمار، إن دخول مصر مجموعة البريكس جاء لتعزيز التكتلات الدولية وتعزيز المنافع اللاقتصادية والسياسية.

مجموعة البريكس تمثل 25% من الناتج العالمي

وأضاف "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مجموعة دول البريكس تمثل 25% من الناتج العالمي، وأصبحت تمثل حوالي 48 % من سكان العالم، والإدارة المصرية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة التضخم والأسعار بدأت بالتعامل مع ذلك من خلال التجارة الخارجية.

مصر تنضم إلى تجمع البريكس رسمًيا

وأوضح أستاذ الإدارة والاستثمار، أن منطقة البريكس ليست بدائل عن مجموعات اقتصادية أخرى، موضحًا أن الدول الجدد في البريكس هي مختلفة تمامًا عن بعضها البعض من الناحية السياسية والاقتصادية والجغرافية وهذا يفتح أسواق جديدة ومتعددة أمام مصر.

وأشار إلى أن انضمام مصر لمجموعة بريكس، تستطيع من خلالها توطين الصناعة والاعتماد علي الذكاء الاصطناعي ونظم الصناعة الحديثة.