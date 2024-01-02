الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بالأرقام.. إنجازات "حياة كريمة" في قرى مصر خلال 5 سنوات (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

تحتفل مؤسسة "حياة كريمة" بمرور 5 سنوات على إطلاق المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المصرية.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة في الثاني من يناير عام ٢٠١٩، لتنمية الريف المصري لتتحول المبادرة فيما بعد، إلى أكبر مشروع قومي في مصر تجاوزت تكلفته الاستثمارية ٨٠٠ مليار جنيه ويستفيد منه أكثر من ٥٨ مليون مواطن مصري في قرى مصر.

وفي هذا الصدد تستعرض فضائية "إكسترا نيوز" إنجازات "حياة كريمة" في قرى مصر بالأرقام، على النحو التالي: 

- حجم الإنفاق على مشروعات المرحلة الأولى بلغ نحو 350 مليار جنيه. 

- نصيب محافطات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولي لحياة كريمة وصل إلى 68%. 

- الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزي و317 وحدة إسعاف.

- الانتهاء من 14.2 ألف فصل و787 مركز شباب. 

- الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحي و287 ألف وصلة منزلية. 

- الانتهاء من 169 محطة مياة شرب و24 ألف وصلة منزلية. 

- تحسين معدل إتاحة خدمات مياة الشرب لتصل إلى 100%. 

- تنفيذ مبادرة "القرية الخضراء" ضمن قرى مشروع حياة كريمة. 

- الانتهاء من 305 مجمعات خدمات حكومية و776 مكتب بريد. 

- توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 187 قرية وتركيب 1028 برجًا لتقوية شبكات المحمول. 

- توصيل خدمات الغاز الطبيعي لـ 173 قرية. 

- إنشاء 286 مركز خدمات زراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية. 

- أطوال  الترع التى تم إنهاء تأهيلها بلغت أكثر من 3120 كليو مترًا. 

- دعم عشرات الآلاف من الأسر بمواد غذائية وتوفير فرص عمل. 

- تجهيز وتأهيل 1000 عروسة للزواج وفك كرب 100 غارم. 

- تنظيم قوافل بقرى حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين. 

حياة كريمه المبادرة الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات بالأرقام

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تبرز موضوع "الدستور" عن "زيادة الـ500 على أجور القطاع الخاص"

محلل فلسطينى: إقامة مخيم للهلال الأحمر المصرى خطوة مهمة لمواجهة مخطط التهجير

المدير التنفيذي لـ"حياة كريمة": المبادرة وضعت كل القرى والنجوع على خريطة التنمية

الليلة.. عرض الجزء الثانى من حوار محمد الباز مع سعيد توفيق فى "الشاهد"

منافع اقتصادية وسياسية.. أستاذ إدارة يوضح حجم استفادة مصر من عضوية "بريكس"

خبير اقتصادى: دخول مصر مجموعة البريكس يفتح أمامها أسواقًا جديدة ومتعددة

أستاذ الصحة العامة: 2023 شهد تطورًا في القطاع الصحي

خبير سياحى: برامج التسويق الجديدة كان لها دور إيجابى فى عودة السياحة

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

يتلقى العلاج بالخارج.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصرى (خاص)

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

عاجل.. "الأرصاد": 7 محافظات تتعرض لأمطار اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة