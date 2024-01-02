الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تبرز موضوع "الدستور" عن "زيادة الـ500 على أجور القطاع الخاص"

أجور
أجور

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أحد الموضوعات المنشورة في عدد اليوم الثلاثاء، بجريدة "الدستور"، ضمن فقرة أبرز عناوين الصحف، التي جاءت تحت عنوان "بدء تطبيق زيادة الـ500 على أجور القطاع الخاص بلا استثناءات". 

الرئيس السيسي يولي اهتمامًا لكل عناصر وفئات المجتمع

وفي هذا الصدد، قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا لكل عناصر وفئات المجتمع المصري ويأتي على رأسها  فئة كبار السن التي قدمت لمصر عطاءً كبيرًا، معقبًا: “لا يصح تركها عند الهرم”.

وأضاف رفعت، خلال حوار له عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة تعمل على قانون المسنين منذ عام 2019 الذي يضمن كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، لافتًا إلى مصر يوجد بها 167 دار رعاية و172 ناديا اجتماعيا، خاصا بكبار السن.

وأشار إلى أن هناك 37 مليون جنيه معاشات للعاجزين عن العمل ممن تجاوزوا الـ 64 عاما، مؤكدًا أن هناك رعاية صحية واجتماعية كبيرة من قبل الدولة لفئة كبار السن.

 

اكسترا نيوز الدستور عناوين الصحف زيادة الـ 500 لقطاع الخاص فئة كبار السن

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