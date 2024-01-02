خبير العلاقات الدولية: إسرائيل مستمرة في عدوانها الشامل على غزة مع العام الجديد

قال الدكتور أحمد السيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل تستمر في عدوانها الشامل على سكان قطاع غزة مع العام الجديد ولا تفرق بين أى مدني.

وأضاف أحمد السيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس كل أشكال العدوان، وتحاول كسر الإرادة الفلسطينية بكل المحاولات، من خلال تحويل قطاع غزة إلى جحيم.

إسرائيل تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن إسرائيل تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي، فهي كسلطة احتلال ملزمة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وعدم الإضرار بالسكان أو حياتهم كليًا أو جزئيًا، وما تقوم به إسرائيل هو سياسة الأرض المحروقة، واستراتيجية تحويل غزة إلى جحيم ومكان لا يمكن العيش فيه، والهدف منه هو التهجير القسري للفلسطينيين، وهو مخالف للقانون الدولي وجريمة حرب يعاقب عليها مرتكبيها.