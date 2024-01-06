السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض للبيع.. تفاصيل تلقي ترامب 8 ملايين دولار من مصادر أجنبية

ترامب
ترامب

اتهم تقرير صادر عن الحزب الديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، الرئيس السابق دونالد ترامب بتلقي ما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من المدفوعات الأجنبية لممتلكاته خلال فترة رئاسته ووجوده في البيت الأبيض لأربع سنوات.

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تفاصيل اتهام ترامب بتلقي تمويلات أجنبية

ووفقا لما نقله موقع اكسيوس الأمريكية، فان هذا المبلغ هو الأكبر حتى الان  فيما يتعلق بنطاق وحجم مكاسب ترامب الخاصة غير المتوقعة من مصادر أجنبية، والتي يقول الديمقراطيون أنها انتهاك واضح لبند المكافآت في الدستور.

ويعتمد التقرير المكون من 156 صفحة بعنوان "البيت الأبيض للبيع: كيف دفع الأمراء ورؤساء الوزراء ورؤساء الوزراء أموالًا للرئيس ترامب" على وثائق من شركة المحاسبة التابعة لترامب، “مازارز”، والتي تم الحصول عليها بعد سنوات من المعارك القضائية رفيعة المستوى.

ويحدد القانون المدفوعات الأجنبية لأربعة عقارات تابعة لترامب، اثنان في نيويورك، وواحد في واشنطن العاصمة، وواحد في لاس فيجاس، من ما لا يقل عن 20 حكومة أجنبية أو كيانات مملوكة للحكومة.

وقال التقرير إن الرئيس ترامب لم يطلب أو يحصل على موافقة الكونجرس على الاحتفاظ بهذه المدفوعات الأجنبية، كما يتطلب الدستور"، ويربط أيضًا بين المدفوعات وقرارات ترامب السياسية.

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كيف حصل ترامب على تمويل أجنبي؟

ووفقا لاكسيوس، فقد  جاء الجزء الأكبر من مبلغ 7.8 مليون دولار من الصين، التي أنفقت ما يقرب من 5.6 مليون دولار في برج ترامب في نيويورك وفنادق ترامب الدولية في واشنطن العاصمة ولاس فيجاس. 

ومن جانبه،  قال رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي) في بيان: “إن الأمر أبعد من المحاكاة الساخرة أن يواصل الديمقراطيون هوسهم بالرئيس السابق ترامب”، وزعم أن "الرئيس السابق ترامب لديه أعمال مشروعة لكن عائلة بايدن لا تفعل ذلك".

وقال: "لقد حقق آل بايدن وشركاؤهم أكثر من 24 مليون دولار من خلال الاستفادة من اسم بايدن في الصين وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان ورومانيا. ولم يتم تقديم أي سلع أو خدمات بخلاف الوصول".

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