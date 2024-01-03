الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة: "ترامب" المرشح الأكثر حظًا فى الانتخابات الأمريكية المقبلة لهذه الأسباب

ترامب
ترامب

قالت هديل عويس، الباحثة بالشئون الخارجية، إنه رغم شعبية نيكي هايلي بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول للناخب الجمهوري بالقدر الذي يمكنها أن تكون منافسة لدونالد ترامب.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 


وأكدت هديل عويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 90% من التوقعات تشير إلى أن دونالد ترامب سيكون المنافس الأقوى لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إلا إذا حدثت مفاجآت بشأن القضايا المتواجدة في المحاكم الأمريكية والتي قد تعطله عن الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الشعب الأمريكي بعد 4 سنوات مع حكم السياسي التقليدي (جو بايدن) وفي ظل الأزمات الاقتصادية، فإن استطلاعات الرأي أثبتت ميل الأمريكيين نحو انتخاب دونالد ترامب، حيث ينظر الناخب الأمريكي إلى ترامب باعتباره رجل أعمال قادرًا على التعامل مع الأزمات الاقتصادية الحالية من خلال عدة إجراءات أهمها التوقف عن دعم أوكرانيا وغيرها من الصراعات الدولية.

غضب الشعب الأمريكي 

وأشار إلى أن الدعم العسكري للخارج سواء المقدم لأوكرانيا أو إسرائيل يثير غضب الشعب الأمريكي بصورة كبيرة، حيث يريد الناخب الأمريكي أن تتوجه أموال هذا الدعم الخارجية إلى الخدمات الداخلية.

هديل عويس الباحثة بالشأن الخارجي الانتخابات الرئاسية الامريكية اكسترا نيوز دونالد ترامب

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