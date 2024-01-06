السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يدشن حملته الانتخابية بمهاجمة ترامب: مستعد للتضحية بالديمقراطية الأمريكية

بايدن وترامب
بايدن وترامب

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، منافسه دونالد ترامب بأنه مستعد لـ«التضحية بالديمقراطية الأمريكية»، وذلك خلال خطابه في بنسلفانيا عشية الذكرى الثالثة للهجوم على «الكابيتول».

وقال بايدن مدشنا حملته للانتخابات الرئاسية في 2024: «فريق دونالد ترامب مهووس بالماضي وليس بالمستقبل، وإنه مستعد للتضحية بديمقراطيتنا بهدف الحصول على السلطة»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف بايدن البالغ من العمر 81 عامًا: «ترامب وانصاره (من مؤيدي شعار (فلنجعل أميركا عظيمة مجددا) لا يتبنون العنف السياسي فحسب، بل يجعلونه مادة للضحك».

وفي سبتمبر الماضي، دعا الكاتب الأميركي الشهير ديفيد إجناتيوس، في جريدة «واشنطن بوست» بايدنإلى عدم الترشح، قائلا إنه يخاطر بتقويض «أعظم إنجازاته» المتمثلة في التغلب على ترامب.

وسيبلغ بايدن  86 عاما في نهاية ولايته الثانية إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعن ذلك صرح ترامب- البالغ 77 عاما والذي سيكون أكبر رئيس أميريكي منتخب إذا فاز العام المقبل- بأن «بايدن ليس متقدّما جدا في السن»، لكنه لفت إلى أن المشكلة الأكبر هي أنه «غير كفؤ».

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