مهرجان كان الـ77.. إشادات واسعة بفيلم الافتتاح "Le Deuxième Acte"

عرض منذ قليل فيلم افتتاح الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي الذي يحمل اسم Le Deuxième The Second Act - Acte والذي يقام حتى يوم 25 مايو الجاري بحضور نخبة من صناع السينما في العالم، بمن في ذلك المخرجون والممثلون والمنتجون.

وحظى فيلم Le Deuxième Acte - The Second Act بإشادات واسعة من قِبل حضور حفل افتتاح الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "فلورنس" التي تحاول تقديم "ديفيد" الرجل الذي تحبه بجنون إلى والدها، لكن ديفيد لا ينجذب إليها ويريد أن يرميها في أحضان صديقه ويلي حيث تلتقي الشخصيات في مطعم مجهول في مكان ما.

ويعرض فيلم Le Deuxième Acte خارج المسابقة الرسمية للدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي ويشارك في بطولته كل من ليا سيدو والتي تلعب دور فلورنسا، ولويس غاريل والذي يلعب دور ديفيد، وفينسنت ليندون ورافاييل كوينارد ومن سيناريو كوينتن دوبيو.

مهرجان كان السينمائي الدولي الـ77

كرم مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77 النجمة الأمريكية ميريل ستريب ومنحها جائزة السعفة الذهبية الفخرية في احتفاء خاص بمسيرتها الفنية الكبيرة في عالم السينما.

وشهد مسرح لوميير الكبير في مدينة كان الفرنسية حالة خاصة وحفاوة كبيرة أثناء تسليم النجمة الفرنسية جولييت بينوش الجائزة لـ"ستريب" واستمر الحضور بالتصفيق لعدة دقائق ما جعلها تبكي تأثرًا بالحفاوة الكبيرة التي لاقتها من الحضور والجمهور.

وتتنافس في هذه الدورة 22 فيلمًا في المسابقة الرسمية، حيث يأتي فيلم "ميجالوبوليس" للمخرج فرانسيس فورد كوبولا على رأس القائمة، ويعود كوبولا للمشاركة بعد 45 عامًا من فوزه بجائزة السعفة الذهبية لأول مرة عام 1979 عن فيلمه "أبوكاليبس ناو".

كما يشارك المخرج الكندي ديفيد كروننبرغ بفيلمه "الأكفان"، ويقدم المخرج الروسي المقيم خارج بلده كيريل سيريبرينيكوف فيلمه "ليمونوف".

تشكل لجنة التحكيم مجموعة متنوعة من الممثلين والمخرجين البارزين، برئاسة المخرجة الأمريكية جريتا جيرويج، وأعضاؤها من بينهم الممثل الفرنسي عمر سي والممثلة الأمريكية إيفا غرين، والممثلة الإيطالية ليلي غلادستون، والمخرج الياباني هيروكاز، والمخرج الإسباني خوان أنطونيو بايونا.

وفي إطار الاحتفال بالفن والإبداع، يمنح مهرجان كان هذا العام 3 جوائز فخرية للممثلة الأسطورية ميريل ستريب، والمخرج جورج لوكاس، واستديو الرسوم المتحركة الياباني الشهير استديو جيبلي.