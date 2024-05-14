موقف كوميدى بين تامر حسنى وباسم سمرة من كواليس "رى ستارت" (فيديو)

بدأ النجم تامر حسني تصوير أول مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" والمقرر عرضه بدور العرض السينمائية خلال موسم صيف 2024.

وجمع موقف كوميدي كلًا من النجم تامر حسني والفنان باسم سمرة داخل كواليس تصوير فيلم "ري ستارت".

ونشر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو علق عليه قائلًا: "الشاي سخن بنفك أول يوم تصوير بس يابو سمرة أنت أول مرة معايا لسه متعرفنيش من أول يوم تصوير ري ستارت".

فيلم "ري ستارت" هو التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني، حيث قدما معًا فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر، وتناول فيلم "بحبك" أحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

تفاصيل وأبطال فيلم "ري ستارت"

يعتبر "ري ستارت" من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي ويتعاون فيه تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد وميكا، من إخراج سارة وفيق.

ويتعاون خلال فيلم "ري ستارت" للمرة الثالثة، مع المخرجة سارة وفيق، حيث سبق وقدما سويًا فيلم "مش أنا" عام 2021 مع حلا شيحة وماجد الكدواني، وفيلم "تاج" عام 2023 مع دينا الشربيني.

حفل تامر حسني

من جهة أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

كما يستعد تامر حسني لبدء تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، حيث يعكف حاليًا على اختيار كلمات الأغاني استعدادًا لتسجيل الأغاني خلال الفترة المقبلة وطرح الألبوم مع بداية العام الجديد.